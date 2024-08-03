2024-08-03 10:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

تستعد المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الكاربونية لتحويل عدة مبان حكومية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية للحدِّ من التغيرات المناخية.وأوضح عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أمانج الهركي: أن «اللجنة اجتمعت بالفريق الوطني لبحث تحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، بعد تخصيص نحو 90 مليار دينار لهذا الغرض".وأضاف الهركي أن الفريق سيبدأ بتنفيذ هذه الخطوة بعد إكمال جميع الأعمال المرتبطة بالمشروع، مبيناً أن شركات القطاع الخاص ستنفذ المشروع بإشراف حكومي تام، مع ربط الأبنية بنظام إلكتروني بدائرة بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني بمجلس الوزراء.