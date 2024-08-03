السوداني: نستذكر إبادة الإيزيديين بألم ونواصل العمل لضمان حقوق المكونات

2024-08-03 10:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة تواصل العمل بجدية على ضمان حقوق كلّ المكونات التي عانت من الإرهاب. وقال رئيس الوزراء في تغريدة له تابعتها الثامنة: "نستذكر في هذا اليوم الأليم، الثالث من آب، ما واجهه أبناء شعبنا الإيزيديون وباقي المكونات من انتهاكات سافرة وممارسات وحشية ارتكبتها عصابات تنظيم داعش الإرهابية بحقهم". وأضاف أنّ: "حكومتنا تواصل العمل على ضمان حقوق كلّ المكونات التي عانت من الإرهاب، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف الضحايا، والاستمرار بإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين، وما زالت قواتنا تلاحق فلول الإرهاب حيث لا مهرب لهم". وكان رئيس الوزراء قد