2024-08-03 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، عن إحالة مشروع تأهيل وصيانة طريق “كوت-ناصرية” إلى إحدى الشركات المتخصصة. واكد الابراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ان هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2024، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي. لافتا...

The post محافظ ذي قار يعلن احالة مشروع تأهيل وصيانة طريق كوت-ناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.