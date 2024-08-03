2024-08-03 10:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا متابعة بلاده للتطورات في المنطقة في ظل الأحداث الأخيرة في إيران ولبنان، مشيرا إلى استعداد الكويت على مختلف المستويات للتعامل مع هذه التطورات. وأشار اليحيا لصحيفة “الراي” الكويتية إلى لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية قبل اغتياله في إيران “وكان يجلس قريبا مني” خلال حفل […]

ظهرت المقالة الكويت تنفي استخدام قواعدها منطلقا لاستهداف دول الجوار أولاً على ايشان.