2024-08-03 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (3 آب 2024)، القبض على متهم وضبط مواد مخدرة شرق بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "الجهد الأمني لمفارز اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، قامت بمداهمة دار احد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (28 مخدرات) في منطقة الشعب".

واضافت انه "تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود بعد ان ضبط بحوزته (50 غرام من مادة الكريستال المخدرة، 3 ميزان الكتروني صغير، ادوات تستخدم لتعاطي المخدرات، اكياس صغيره فارغة)".

واكدت الوزارة انه "تم إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".