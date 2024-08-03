القبض على متهم مطلوب بحوزته 6 الاف دولار في بابل

2024-08-03 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (3 آب 2024)، القبض على متهم مطلوب بحوزته 6 الاف دولار في محافظة بابل.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز الأمن السياحي في محافظة بابل تلقي القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

واضافت انه "تم ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 6 الاف دولار أمريكي و500 الف دينار عراقي"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".