محافظ ذي قار يشارك في إطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية بحضور رئيس الوزراء

2024-08-03 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شارك محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، في المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية للأعوام 2024-2028. وقال الابراهيمي لشبكة اخبار الناصرية ان هذا المؤتمر يأتي كخطوة مهمة في مسيرة التنمية في العراق، حيث تهدف الخطة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف...

