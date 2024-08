حادث سير مروع يودي بحياة شخصين ويصيب ثالثا شمال الناصرية

2024-08-03 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث سير وقع اليوم على الطريق العام الرابط بين مدينة الناصرية وقضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار. وأفاد مصدر أمني في المحافظة لشبكة اخبار الناصرية بأن الحادث وقع نتيجة تصادم عنيف بين سيارة صالون وشاحنة تريلا، مما أدى إلى وفاة...

