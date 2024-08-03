2024-08-03 12:12:02 - المصدر: واع

البصرة- واعيخوض منتخبنا الوطني للشباب اليوم السبت في ملعب المدينة الرياضية بمحافظة البصرة مباراة ودية أمام نظيره البحريني والتي تدخل ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيويّة المقبلة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" منتخب الشباب كان قد أجرى وحدة تدريبيّة، يوم أمس الجمعة، في ملاعب المدينة الرياضيّة في البصرة تحضيراً لهذه المباراة الودية".وأضاف أن " اللاعبين أدوا الوحدة التدريبيّة بحماسةٍ كبيرةٍ وتطبيقٍ عالٍ للواجبات الدفاعية والهجومية".يذكر أن منتخبنا للشباب يتأهب لتصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول المقبل في مجموعة تضم إلى جانبه منتخباتَ تايلاند والفلبين وبروناي، ويتأهل بطلُ المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى النهائيات أيضاً.