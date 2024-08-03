العراق يعزز صادراته النفطية بـ618 مليون برميل في 6 أشهر

2024-08-03 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن حجم صادرات البلاد النفطية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت 600 مليون برميل.

ووفقًا لإحصاءات رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ إجمالي الصادرات النفطية 618 مليونًا و44 ألفًا و445 برميلًا، بمتوسط تصدير شهري قدره 103 ملايين و7 آلاف و407 براميل، وبتقدير يومي يصل إلى 3 ملايين و433 ألف برميل، بزيادة قدرها 3.77% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن صادرات النفط الخام من ميناء البصرة والمناطق الوسطى بلغت 611 مليونًا و952 ألفًا و117 برميلًا، بينما سجلت صادرات حقل القيارة 3 ملايين و999 ألفًا و417 برميلًا، كما تم تصدير 2 مليون و133 ألفًا و111 برميلًا من النفط الخام إلى الأردن عبر الحوضيات النفطية.

ويُصدر العراق حوالي 65% من نفطه الخام إلى أسواق آسيا، بما في ذلك الهند والصين، من خلال موانئ الخليج، بينما تُوجه 20% إلى أوروبا و15% إلى أمريكا.