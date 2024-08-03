المندلاوي يعلن تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق نصوص قانون الايزيديات

2024-08-03 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة تطبيق نصوص قانون الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن هذا القانون شمل الناجيات التركمانيات و المسيحيات والشبكيات.

وقال المندلاي خلال مؤتمر احياء الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للايزيديين، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة تطبيق نصوص قانون الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الذي يعنى بمعالجة الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والمادية التي سببتها جرائم داعش"، مؤكداً أن "هذا القانون شمل الناجيات التركمانيات و المسيحيات والشبكيات".

ودعا المندلاوي، إلى "تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة الامن والاستقرار لمناطقهم وإعمارها عبر تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية وسبل العيش، والسعي لتعويضهم معنوياً ومادياً"، لافتا الى "أهمية العمل على إبعاد تلك المناطق من كل معادلات الخلافات والصراعات".

وأضاف المندلاوي، أن "تصدي العراقيين للإرهاب متسلحين بشرعية الفتوى والقانون الوطني والدولي، كان له الأثر الأكبر في منع أبشع من جرائم الإبادة الجماعية التي نحتفي بذكراها اليوم، على مستوى العراق وكل دول المنطقة".

وأشار إلى، أن "العدوان الصهيوني على طهران وبيروت واليمن، سلوك إجرامي إرهابي، وانتهاك للسلم والأمن الدوليين وسيادة الدول"، محذرا من "محاولات الكيان لتوسيع الصراع في المنطقة والهروب من ضربات المقاومة الموجعة".

وأكد، أن "استهداف المواقع الرسمية للقوات الأمنية العراقية أمر مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية، بأعتباره بات يهدد المباحثات الثنائية لإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي والانتقال الى علاقات ثنائية قائمة على احترام السيادة والمصالح المشتركة".