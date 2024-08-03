2024-08-03 12:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن استهداف الإيزيديين يمثل استهدافاً لكل العراق. وقال الحكيم في بيان: "عقد كامل مر على ذكرى الإبادة التي تعرض لها أبناء الديانة الإيزيدية على يد عصابة داعش الإرهابية، عجزت السنون عن محو آثارها الأليمة التي توخز كل ضمير إنساني حي، لما تحمله من جرائم وحشية".وأضاف: "نجدد تأكيدنا على أن استهدافهم يمثل استهدافاً لكل العراق، وجريمة ألمت بكل عراقي وطني شريف، ومع هذه الذكرى الأليمة نستذكر معاناة جميع مكونات الشعب العراقي لاسيما التركمان الشيعة".وتابع السيد الحكيم: "ندعو الإيزيديين إلى التمسك بوطنهم وأرضهم، كما ندعو الجهات المعنية إلى الإسراع بإعمار مناطقهم ومتابعة