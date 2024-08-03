ويليامز يصدم باريس وبرشلونة ويؤكد: لن اغادر سان ماميس هذا الصيف

2024-08-03 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف وسائل اعلام دولية، اليوم السبت (3 آب 2024)، ان جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، وجه صدمة إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن "المستشار الرياضي لباريس، لويس كامبوس، طلب برد من ويليامز على عرض سان جيرمان، حتى لا يتم تقييد مشروع باريس بأكمله على هذه الصفق"، مبينة ان "باريس تلقى تأكيدًا بأن نيكو ويليامز لن يغادر قلعة سان ماميس هذا الصيف".

واضافت أن "الإدارة الرياضية في برشلونة تعتقد أن الرفض يتعلق بمغادرة اللاعب لليغا هذا الصيف فقط، ولا تزال هناك فرصة لتوقيع ويليامز مع برشلونة".

ويرى المدير الرياضي لبرشلونة، البرتغالي ديكو، أن ويليامز لم يتخذ قراره النهائي بشأن ناديه في الموسم الجديد حتى الآن.

المصدر: وكالات