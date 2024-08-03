العداء طه حسين يتأهل إلى الدور الثاني من منافسات سباق 100 متر في أولمبياد باريس

2024-08-03 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتأهل العداء طه حسين إلى منافسات الدور الثاني من سباق 100 متر في أولمبياد باريس 2024.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، أن "العداء طه حسين ضمن تأهله الى منافسات الدور الثاني بعد أن حل بالمركز الرابع في المجموعة الرابعة من التصفيات الأولية".وأضاف البيان أن "طه حسين سجل ثالث أسرع زمن، حيث قطّع المسافة المحددة بزمن قدره 51,10 ثانية ليتأهل إلى الدور الثاني الذي سيشهد مشاركة ستة عشر عداء، حيث يتأهل من كل مجموعة من المجاميع الست أفضل رياضيين اثنين، الى جانب أفضل أربعة خاسرين من المجاميع الستة".