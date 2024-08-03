ريال مدريد يواجه برشلونة فى كلاسيكو ودي بالولايات المتحدة الأمريكية

2024-08-03 13:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام الثانية فجر الأحد إلى ملعب "ماتلايف ستاديوم" لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد ضد برشلونة، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد.وخاض ريال مدريد مباراة واحدة فقط حتى الآن في جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى خسارة على يد ميلان الإيطالي 1 – 0، ومن المقرر أن ينهي ريال مدريد جولته الصيفية بأمريكا، بمواجهة تشيلسي يوم 7 آب على ملعب "بنك أوف أرينا".واكتفى ريال مدريد حتى الآن بعقد صفقتين من العيار الثقيل هما الدولي الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر والبرازيلي إندريك.وارتبط ريال مدريد في الأيام الماضية بالتعاقد مع الفرنسي الشاب ليني يورو الذي انتقل في النهاية الى صفوف مانشستر يونايتد بعد انسحاب الميرنجي من المفاوضات بسبب المقابل المالي.في المقابل لعب برشلونة أمام مانشستر سيتي وتغلب عليه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2 - 2.ويفتتح فريق ريال مدريد حامل اللقب مشواره فى بطولة الدوري الإسبانى الموسم الجديد 2024-2025 بمواجهة ريال مايوركا يوم 18 آب على ملعب استاد إيبيروستار.وأسفرت قرعة الدوري الإسبانى للموسم الجديد 2024 – 2025، عن مواجهة برشلونة لنظيره فالنسيا في الجولة الأولى خارج أرضه يوم 18 آب.المصدر: وكالات