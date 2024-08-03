صدور أمر قبض بحق "حسحس" بتهمة المحتوى الهابط

2024-08-03 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (3 آب 2024)، بصدور أمر بالقبض بحق التيك توكر "حسحس" من قبل لجنة المحتوى الهابط في الداخلية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية تم اصدار امر قبض بحق المدعو عناد خالد الملقب (حسحس)".

يذكر ان مصدرا أمنيا، افاد يوم الخميس (1 آب 2024)، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق التيكتوكر آية الشمري من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة محتوى الهابط في وزارة الداخلية وبناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام اتخذت الإجراءات القانونية بحق التيكتوكر المدعوة (آية الشمري)".