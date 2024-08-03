2024-08-03 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (3 آب 2024)، القبض على 10 متهمين بينهم 7 أجانب بحوزتهم مخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مراكز شرطة كمرك الشلامجة وزرباطية والمنذرية التابعة لمديرية شرطة الكمارك وبعمليات منفصلة، تمكنت من ضبط (10) مسافرين بينهم (7) أجانب بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كرستال، ترياك، ماريجوانا، هيروين، ترامادول)".

واضافت انه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".