شمول فردي ام جماعي؟.. السوداني يعفي مواطن " من ذوي الشهداء" من استيراد سيارة دون الرسوم الجمرجية ولوحات التسجيل
2024-08-03 13:08:03 - المصدر: قناة الاولى
قناة الأولى - العراق
استجاب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لطلب المواطن ( ريسان قاسم فنجان ) من ذوي الشهداء بخصوص استثناءه من اجراءات استيراد السيارات المعمول بها ..
وبحسب وثيقة حصلت عليها " الأولى" فأن رئيس الوزراء وافق على إعفاء ذوي الشهداء من الرسوم الجمركية والضرائب ولوحات تسجيل فيما يخص استيراد السيارات لمرة واحدة فقط .
الوثيقة التي جاءت فيها الموافقة حملت توقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي وجه دائرة العلاقات والإعلام الإدارية باتخاذ ما يلزم ، هذا ولم يصدر أي توضيح أخر يبين ما اذا كان كتاب الإعفاء يشمل جميع ذوي الشهداء من الرسوم الجمرجية الخاصة باستيراج سيارة ولمرة واحدة ، أم انه يقتصر فقط على المواطن ريسان ..