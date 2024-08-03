شمول فردي ام جماعي؟.. السوداني يعفي مواطن " من ذوي الشهداء" من استيراد سيارة دون الرسوم الجمرجية ولوحات التسجيل

2024-08-03 13:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق











استجاب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لطلب المواطن ( ريسان قاسم فنجان ) من ذوي الشهداء بخصوص استثناءه من اجراءات استيراد السيارات المعمول بها ..





وبحسب وثيقة حصلت عليها " الأولى" فأن رئيس الوزراء وافق

على إعفاء ذوي الشهداء من الرسوم الجمركية والضرائب ولوحات تسجيل فيما يخص استيراد السيارات لمرة واحدة فقط .



