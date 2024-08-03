اخبار العراق الان

الرئيسيةقناة الاولىعامة › شمول فردي ام جماعي؟.. السوداني يعفي مواطن " من ذوي الشهداء" من استيراد سيارة دون الرسوم الجمرجية ولوحات التسجيل

شمول فردي ام جماعي؟.. السوداني يعفي مواطن " من ذوي الشهداء" من استيراد سيارة دون الرسوم الجمرجية ولوحات التسجيل

شمول فردي ام جماعي؟.. السوداني يعفي مواطن
شمول فردي ام جماعي؟.. السوداني يعفي مواطن " من ذوي الشهداء" من استيراد سيارة دون الرسوم الجمرجية ولوحات التسجيل
2024-08-03 13:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -  العراق 




استجاب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لطلب المواطن ( ريسان قاسم فنجان ) من ذوي الشهداء بخصوص استثناءه من اجراءات استيراد السيارات المعمول بها .. 
وبحسب وثيقة حصلت عليها " الأولى"  فأن رئيس الوزراء وافق  على إعفاء ذوي الشهداء من الرسوم الجمركية والضرائب ولوحات تسجيل فيما يخص استيراد السيارات لمرة واحدة فقط .
الوثيقة التي جاءت فيها الموافقة حملت توقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي وجه دائرة العلاقات والإعلام الإدارية باتخاذ ما يلزم ، هذا ولم يصدر أي توضيح أخر يبين ما اذا كان كتاب الإعفاء يشمل جميع ذوي الشهداء من الرسوم الجمرجية الخاصة باستيراج سيارة ولمرة واحدة ، أم انه يقتصر فقط على المواطن ريسان .. 

واصل المتابعة على قناة الاولى