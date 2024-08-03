2024-08-03 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (3 آب 2024)، القبض على متهمين اثنين بالدكة العشائرية شرق العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث اطلاق نار ومشاجرة على الفور تم تطويق المكان واحكام القاطع من قبل قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية واعتقال متهمين اثنين وفق المادة 4/2 إرهاب".

واضافت ان "المتهمين اقدما على تنفيذ جريمة الدكة العشائرية وضبط الأسلحة والاعتدة التي بحوزتهما، وذلك في منطقة الشماعية بجانب الرصافة"، مؤكدة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".