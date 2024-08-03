رئيس الجمهورية: نؤكد العمل على عودة جميع النازحين الإيزيديين إلى سنجار

2024-08-03 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت العمل على عودة جميع النازحين الإيزيديين إلى سنجار.

وقال رشيد في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الايزيدية، نُحيي بإجلال وإكرام الشهداء والتضحيات الجسام التي بُذلت في مواجهة الإرهاب الداعشي وإفشال مخططاته الخبيثة في استهداف الإيزيديين وباقي العراقيين".

وأضاف: "نؤكد بهذه المناسبة ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدولي للكشف عن مصير باقي المغيبين، ومحاسبة الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء أعمالهم الإجرامية".

وأشار الى "العمل على عودة جميع النازحين الإيزيديين الى مدينة سنجار وتعزيز أمنها واستقرارها وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة ليعيشوا بكرامة وسلام".