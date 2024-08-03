المحمداوي: قواتنا ستواصل عملها في حماية جميع مكونات الشعب العراقي

2024-08-03 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، أن قواتنا الأمنية ستواصل عملها في حماية جميع مكونات الشعب العراقي.وقال المحمداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في اليوم الوطني للإبادة الجماعية للإيزيديين والمكونات العراقية الأخرى، نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء شعبنا، هذه التضحيات كانت الشعلة التي أضاءت درب النصر والحرية وأحرقت الظالمين والطغاة".وأضاف: "تمر علينا اليوم الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها إرهابيو داعش بحق الشجعان الإيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بها، تلك الجريمة التي ستظل شاهدة على وحشية العصابات الإرهابية".وأشار إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة استطاعت أن تقتص من العديد ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وستواصل عملها في حماية جميع مكونات الشعب العراقي".