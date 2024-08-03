امريكا بذكرى الإبادة الجماعية: دعمنا للمجتمع الايزيدي طويل الأمد وثابت

2024-08-03 14:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بغداد، يوم السبت، في الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، على التزامها لجميع الضحايا والناجين بمواصلة جهودها نيابة عنهم لتحقيق العدالة ومساعدتهم على التعافي، مبينة أنها استثمرت أكثر من 500 مليون دولار أمريكي بشكل خاص لمساندة المجتمعات الأكثر تضرراً من تنظيم داعش.

وقالت السفارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نؤكد أن دعمنا الكامل للمجتمع الايزيدي هو دعم طويل الأمد وثابت".

وأضافت أنه "منذ عام 2018، استثمرنا أكثر من 500 مليون دولار أمريكي بشكل خاص لمساندة المجتمعات الأكثر تضررًا من داعش، وتشمل هذه المساعدة توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية والحماية والوثائق المدنية وإعادة بناء المدارس والمنازل، فضلا عن تقديم 2.3 مليون دولار لترميم معبد لالش".

واعتبرت السفارة أن "هذه المساعدات تضمن للناجين العيش بسلام بحياة كاملة ومنتجة، وتضمن استمرارية التراث الثقافي والديني لهم"، مؤكدة التزامها "بتمكين الناجين وجميع النازحين من العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة إلى وطنهم في سنجار".

وأشارت السفارة إلى أنه "تم تحقيق التقدم، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل. فما زال أكثر من مليون عراقي نازحاً داخل البلاد، بما في ذلك حوالي 300 ألف إيزيدي، وما زال هناك 2600 إيزيدي في عداد المفقودين ولا أحد يعرف مصيرهم". وفي عام 2016، أعلنت الحكومة الأمريكية بأن الجرائم ضد المجتمع الايزيدي تشكل "إبادة جماعية".

وحثت السفارة في بيانها على "التنفيذ الكامل لقانون الناجيات الإيزيديات، فضلاً عن اتفاقية سنجار لعام 2020، بالتشاور مع المجتمعات التي تعتبر سنجار موطنها".

وتابعت بالقول: "نحن نواصل البحث عن سبل لوقف الإفلات من العقاب الذي لا يزال يتمتع به عناصر وممولو داعش. ونعمل على ضمان عدم قدرة داعش على التمادي مرة أخرى. تماما كما عمل التحالف الدولي مع قوات الأمن العراقية لهزيمة داعش أقليمياً".