الأونروا تكشف عن عودة تدريجية لأنشطة التعليم في خان يونس

2024-08-03 14:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أنشطة التعليم في غزة عادت بشكل تدريجي في بعض مراكز الإيواء بالمنطقة الوسطى ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك منذ مطلع شهر آب الجاري. وقالت مديرة الإعلام في الوكالة الأممية، إيناس حمدان للأناضول: "الأنشطة هي عبارة عن عودة تدريجية لأنشطة التعليم، وستركز هذه العودة على الأنشطة الرياضية وكذلك أنشطة الفنون والدراما والألعاب"، موضحة أن ذلك يأتي "إلى جانب الاستمرار بتنفيذ أنشطة دعم نفسي واجتماعي للطلبة في عدد من مراكز الإيواء بحسب ملائمة الظروف". وذكرت أن "أونروا تحاول من هذه المساهمة البسيطة مساعدة الأطفال الذين عاشوا وقاسوا ما لا يجب أن يشهده طفل