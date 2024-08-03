رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة العمل لإعادة النازحين الإيزيديين إلى سنجار

2024-08-03 14:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، العمل على عودة جميع النازحين الإيزيديين إلى سنجار . وقال رشيد في تغريدة تابعتها الثامنة: ” في الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الايزيدية، نُحيي بإجلال وإكرام الشهداء والتضحيات الجسام التي بُذلت في مواجهة الإرهاب الداعشي وإفشال مخططاته الخبيثة في استهداف الإيزيديين وباقي العراقيين “. وأضاف رئيس الجمهورية: ”نؤكد بهذه المناسبة على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدولي للكشف عن مصير باقي المغيبين، ومحاسبة الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء أعمالهم الإجرامية"، مشيراً إلى العمل على عودة جميع النازحين الإيزيديين الى مدينة سنجار وتعزيز أمنها واستقرارها وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة ليعيشوا بكرامة وسلام“.