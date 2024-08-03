النفط تعلن ضخ الغاز المصاحب لتشغيل محطة كهربائية في بغداد

2024-08-03 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت شركة نفط الوسط في وزارة النفط، اليوم السبت، ضخ الغاز لتشغيل 50 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، مؤكدة التزامها بإيقاف حرق الغاز من خلال الاستثمار.وقال مدير عام الشركة، محمد ياسين حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عملت على البرنامج الحكومي الذي يُلزم بإيقاف حرق الغاز المصاحب للنفط في كل الحقول العراقية"، مؤكداً "تحقيق إطفاء شعلة الغاز عن طريق استثمار الغاز إلى محطات الكهرباء".وأضاف أن "استثمار الغاز المصاحب للنفط يعد إنجازاً بيئياً، وهو من ضمن التزام العراق مع المنظمة العالمية للبيئة، وأيضاً ضمن اتفاقية باريس"، لافتاً الى أن " استثمار الغاز المصاحب يمثل إنجازاً علمياً، باعتبار أن وحدات معالجة كبس الغاز متوقفة لسنوات عديدة، وعجزت الشركات الأجنبية على تشغيلها، لكنها أعيدت للعمل من خلال مهندس عراقي الذي أبدع في صيانتها وإيجاد البدائل وتشغيلها".وأشار إلى أن "الشركة تضخ الغاز لتشغيل بين (40-50) ميغاواط للشبكة الوطنية، باتجاه التاجي"، مشيراً الى أنه "يمكن في المستقبل ضخ الغاز عن طريق الخط القطري للشبكة الوطنية".