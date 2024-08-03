القرعة تضع العداء طه حسين في المجموعة السابعة في أولمبياد باريس

2024-08-03 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوضعت قرعة تصفيات الدور الثاني من سباق 100متر في أولمبياد باريس، العداء طه حسين في المجموعة السابعة.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المجموعة السابعة تضم كل من إيمانويل ايسمي من الكاميرون وكينيث بيدناريك من أميركا وإيمانويل ماتيدي من ليبيريا وجيريل بيبي من موريشيوس وأندريه دي كراس من كندا ورايوشيرو ساكاي من اليابان ورونال لونغا من كولومبيا وجوزيه غونزاليس من الدومينيكان".وأضاف أن "التصفيات تضم (72) عداءً، تم توزيعهم على ثماني مجموعات وبواقع تسعة عدائين في كل مجموعة".يشار الى أن العداء العراقي طه حسين تأهل الى منافسات الدور الثاني من سباق (100) متر في أولمبياد باريس بعد أن حل بالمركز الرابع في المجموعة الرابعة من التصفيات الأولية.