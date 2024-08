2024-08-03 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشف تقرير جديد عن توقعات مثيرة لمستقبل هواتف آيفون، حيث يرى محلل في شركة هايتونغ للأوراق المالية أن آبل ستواصل تحقيق نتائج قوية في السنوات المقبلة. وأشار المحلل جيف بو إلى أن عام 2025 سيشهد طرح آيفون 17 بتصميم جديد كليًا، إضافة إلى نسخة “Slim” نحيفة للغاية. ويتوقع أن يكون هذا...

The post توقعات مثيرة لمستقبل آيفون: تصميم جديد في 2025 وآيفون قابل للطي في 2026 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.