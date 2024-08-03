بارزاني مشترك بمؤامرة إبادة الإيزيديين.. صحيفة أميركية تكشف تفاصيل تورطه ودعوى إتهامه

2024-08-03 15:00:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





تتهم دعوى قضائية مسعود بارزاني زعيم إقليم كردستان العراق بتدبير إبادة جماعية بحق الإيزيديين في سنجار عام 2014 بالتعاون مع تنظيم داعش.

The Cradle أشارت في منشور ان التنظيم الإرهابي لم يكن وحده مسؤولًا عن ارتكاب مذبحة ضد الإيزيديين في سنجار عام 2014، وعن تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحقهم واستعباد نسائهم ، وهذا ذاته ما أكده العديد من الإيزيديين من أبناء سنجار الذين أكدوا للصحيفة مسؤولية بارزاني عن الإبادة الجماعية ..

الصحفية لخصت تأمر بارزاني بعدة نقاط وادلة أبرزها ..

خيانة البيشمركة: انسحاب قوات الكردية المتعمد ومنع الإيزيديين من الفرار، وسحب أسلحتهم وحتى مشاركة بعضهم في عمليات القتل.

دعم داعش: توفير ملاذ آمن لقيادات داعش في إقليم كردستان وتسهيل عملياتهم في سنجار.

الدوافع: السيطرة على أراضي سنجار الغنية وتغيير ديموغرافيتها.

أما بخصوص الدعوى القضائية ضد بارزاني فأكدت الصحيفة انها قائمة حاليا في محكمة منطقة واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة بتهمة القيام بتنظيم المذبحة الجماعية للإيزيديين مستخدمًا "داعش" كوكيل.

وتم تقديم الدعوى نيابة عن صندوق ضحايا كردستان الذي يرأسه ستيفن ستودرت، المستشار السابق للرؤساء جورج بوش الأب ورونالد ريغان وجيرالد فورد. وتشير الدعوى إلى أن بارزاني "نظم وسمح وسهّل" إبادة الإيزيديين.



