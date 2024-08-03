2024-08-03 16:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صادق مجلس الاتحاد الروسي على قانون تعدين العملات المشفرة في روسيا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تشرين الاول المقبل. وسيصبح بإمكان الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين. وكان مجلس الدوما الروسي أقر قبل يومين في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون حول تعدين العملات المشفرة في روسيا. وتعمل روسيا على توفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية. ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في يوليو الماضي، على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.