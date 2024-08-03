2024-08-03 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدت اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتماعاً، اليوم السبت، في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع عُقد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني وأعضاء اللجنة، ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وأمنيين من المركز والإقليم".

واوضح أن "عقد سلسلة الاجتماعات المتواصلة، يأتي من أجل تنفيذ الفقرات الواردة في الاتفاق الأمني بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي العام الماضي 2023، أكدت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق إيران، على إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً اعتبارهم لاجئين.

وصرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فريقاً مشتركاً من بلاده والعراق أجرى زيارة إلى إقليم كوردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران.