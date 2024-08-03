2024-08-03 16:12:09 - المصدر: منصة إيشان

من المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي بالقراءة الأولى لمشروع قانون “العفو العام” الذي تطالب به القوى السياسية والاجتماعية السنية في البلاد، وتخشى منه القوى الشيعية والأقليات، رغم أن الفريق الأول يؤكد عدم السماح بشمول الإرهابيين والمنتمين للجماعات المتطرفة، بل أنه يشمل من وقع عليهم الحيف والظلم من جرّاء الاتهامات الكيدية ووشاية “المخبر السري” خلال السنوات […]

ظهرت المقالة يُطرح للقراءة لأول مرة.. المشمول وغير المشمول في مشروع “العفو العام” أولاً على ايشان.