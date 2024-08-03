نيوكاسل يعقد مهمة ارسنال في الميركاتو

2024-08-03 16:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام بريطانية، اليوم السبت (3 آب 2024)، بان فريق نيوكاسل يونايتد يواصل تمسكه الشديد بمهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، في ظل رغبة بعض كبار الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فإن "نيوكاسل قرر تعقيد مهمة آرسنال للتعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد السابق"، مشيرة الى "رفض نيوكاسل في يناير/كانون الثاني الماضي، التخلي عن إيزاك لنادي تشيلسي، بعدما طالب بالحصول على 115 مليون جنيه إسترليني".

وأوضحت الصحيفة، بأن "نيوكاسل قرر زيادة مطالبه هذه المرة، في إشارة لرغبة النادي في الحصول على أكثر من المبلغ المطلوب قبل 8 أشهر".

المصدر: وكالات



