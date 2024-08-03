2024-08-03 16:49:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت قيمة العجز بالميزان التجاري في مصر 10.3 إلى 3.57 مليار دولار في أيار مقابل 3.98 مليار دولار في نفس الفترة من 2023. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم السبت، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات 0.4 عند 3.81 مليار دولار في أيار مقابل 3.79 مليار دولار قبل عام. وجاء ذلك وسط زيادة قيمة صادرات بعض السلع ومن بينها الفواكه الطازجة بنحو 17.4 والملابس الجاهزة بنسبة 5.5. على الجانب الآخر، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع عند المقارنة بمايو أيار 2023، ومن بينها البترول الخام بنسبة 4.3 ومنتجات البترول بنحو 17.4 والأسمدة بنسبة 5.2. شاهد أيضاً: الحكومة المصرية تعتزم إطلاق وثيقة السياسات الضريبية لـ 10 سنوات وعلى صعيد الواردات، تراجعت قيمتها 5.1 لتبلغ 7.38 مليار دولار في مايو أيار مقابل 7.77 مليار دولار في فترة المقارنة. وجاء انخفاض الواردات وسط تراجع قيمة واردات بعض السلع ومن ضمنها مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 0.3 ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9 وأدويه ومحضرات صيدلة بنسبه 24.7. على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو أيار 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 86.1، والقمح بنسبة 153.6 والغاز الطبيعي بنسبة 39.2 وسيارات ركوب بنحو 15.2.