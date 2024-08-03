2024-08-03 17:21:35 - المصدر: منصة إيشان

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته التي شهدت إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومة، فيما يستعد لعقد جلسة يوم غد، تضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام. وحسب الجدول الذي ورد لـ “إيشان”، فإن أولى فقراته هي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون العفو العام، ويتضمن أيضاً تعديل قانون المحاماة. وجاء في […]

ظهرت المقالة البرلمان يرفع جلسته ويستعد ليوم غد: سيقرأ قانون العفو العام بأولى الفقرات أولاً على ايشان.