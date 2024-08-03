2024-08-03 17:21:35 - المصدر: منصة إيشان

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التأكيد على مواطنيه الإيرانيين بعدم البقاء في العراق أكثر من ستة أيام خلال زيارة الأربعين. وقال بزشكيان في تصريح له خلال اجتماع لجنة الأربعيينة الإيرانية، إن “مسؤولية توفير الخدمات المناسبة للزوار تقع على عاتق كافة الوزارات والمسؤولين المعنيين”، محذرا من انه “لا يقبل اي مبرر بشان التقصير في هذه الخدمات”. […]

ظهرت المقالة الرئيس الإيراني يشدد على مواطنيه: فترة البقاء في العراق يجب ألا تتجاوز ستة أيام أولاً على ايشان.