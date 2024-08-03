حكمان عراقيان يجتازان الاختبارات القارية وينضمان للنخبة الآسيوية
2024-08-03 17:21:37 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ اجتاز حكمان دوليان عراقيان، يوم السبت، الاختبارات القارية لحكام النخبة الآسيوية الني اقيمت في ماليزيا.
وتمكن الحكمان الدوليان "حسن الجبوري وهاوكار سالار" من اجتياز إختبارات حكام النخبة الآسيوية للموسم 2024 - 2025 المقامة حالياً في ماليزيا والمختصة بكرةِ الصالات.
وسيسمح بعد الاختبارات الاسيوية للحكمين العراقيين قيادة مباريات البطولات الآسيوية المختلفة على صعيدي فرق الأندية والمنتخبات الوطنيّة.