اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › حكمان عراقيان يجتازان الاختبارات القارية وينضمان للنخبة الآسيوية

حكمان عراقيان يجتازان الاختبارات القارية وينضمان للنخبة الآسيوية

حكمان عراقيان يجتازان الاختبارات القارية وينضمان للنخبة الآسيوية
حكمان عراقيان يجتازان الاختبارات القارية وينضمان للنخبة الآسيوية
2024-08-03 17:21:37 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتاز حكمان دوليان عراقيان، يوم السبت، الاختبارات القارية لحكام النخبة الآسيوية الني اقيمت في ماليزيا.

وتمكن الحكمان الدوليان "حسن الجبوري وهاوكار سالار" من اجتياز إختبارات حكام النخبة الآسيوية للموسم 2024 - 2025 المقامة حالياً في ماليزيا والمختصة بكرةِ الصالات.

وسيسمح بعد الاختبارات الاسيوية للحكمين العراقيين قيادة مباريات البطولات الآسيوية المختلفة على صعيدي فرق الأندية والمنتخبات الوطنيّة.

واصل المتابعة على شفق نيوز