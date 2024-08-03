اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران تجتمع في السليمانية

2024-08-03 17:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

عقدت اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، اليوم السبت، سلسلة اجتماعات في مدينة السليمانية. بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر، أنه "وبناءاً على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، عقدت اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلسلة اجتماعات، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأعضاء اللجنة، ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وأمنيين من المركز والإقليم". وأضاف البيان أن "عقد سلسلة الاجتماعات المتواصلة، كان من أجل تنفيذ الفقرات الواردة في الاتفاق الأمني بين العراق وإيران".