2024-08-03 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت (3 آب 2024)، إن العاصمة ستتخلص قريبًا من الاختناقات المرورية التي تعاني منها منذ سنوات طويلة.

وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "بغداد ستتخلص من الاختناقات المرورية التي تعاني منها منذ سنوات طويلة خلال الأيام المقبلة، بعد افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات نهاية السنة الحالية وكذلك بداية السنة المقبلة، والمواطن سيلمس تطورًا كبيرًا بالحد من الاختناقات من خلال افتتاح المشاريع المهمة".

وأضافت ان "مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل ملموس في الحد من تلك الاختناقات، والمشاريع المرتقبة خلال الشهرين الماضيين سيكون لها اثرًا إيجابيًا كبيرًا في خفض حدة الاختناقات، والخلاص من تلك الاختناقات بشكل نهائي سيكون بعد انجاز مشاريع الحزمة الثانية والثالثة، وهذا الامر يتطلب وقتًا".