رئيس الوزراء يفتتح مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي بعد تأهيله
2024-08-03 17:54:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي في العاصمة بغداد بعد تأهيله.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي سعة 107 أسرَّة في العاصمة بغداد بعد إعادة صيانته وتأهيله".
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي في العاصمة بغداد بعد تأهيله.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي سعة 107 أسرَّة في العاصمة بغداد بعد إعادة صيانته وتأهيله".