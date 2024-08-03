رئيس الوزراء يفتتح مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي بعد تأهيله

2024-08-03 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي في العاصمة بغداد بعد تأهيله.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي سعة 107 أسرَّة في العاصمة بغداد بعد إعادة صيانته وتأهيله".