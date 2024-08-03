2024-08-03 17:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فتح باب الاستيراد أمام سبعة محاصيل زراعية بينها الطماطم والبطاطا والخيار والبصل، استعداداً لزيارة الأربعين وضماناً لعدم ارتفاع الأسعار. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة افتتحت باب الاستيراد لـ 7 محاصيل اساسية من بينها الطماطم والبطاطا والخيار والبصل، اضافة الى الخضر الاساسية تزامنا واستعدادا […]

ظهرت المقالة العراق يفتح باب الاستيراد أمام سبعة محاصيل زراعية استعداداً لزيارة الأربعين أولاً على ايشان.