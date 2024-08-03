رئيس الوزراء: كركوك بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين

2024-08-03 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن محافظة كركوك بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين، مشددا على أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة المحافظة فوق أي اعتبار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما التقى- في لقاء منفصل آخر- أعضاء مجلس المحافظة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي، وذلك ضمن متابعة رئيس الوزراء لتفاهمات القوى الوطنية في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة محلية لمحافظة كركوك".وأكد السوداني- حسب البيان- على"أهمية مواصلة الجهود، وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، لاسيما وأنها بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي وتطوير عمل الأجهزة الحكومية فيها".وجدد رئيس الوزراء، "دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك"، مؤكدا، "أهمية العمل في نسق واحد ونبذ التهميش؛ من أجل المضي في تنفيذ الخطط التنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في ربوعها".