مدريد يستعد لمواجهة برشلونة في جولته التحضيرية

2024-08-03 18:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوصل فريق ريال مدريد إلى نيوجيرسي؛ حيث سيلعب فجر الأحد، مباراة كلاسيكو ودية أمام برشلونة في ثاني مواجهة يخوضها الملكي خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، في إطار جولته التحضيرية في الولايات المتحدة.وتوجه الريال إلى نيوجيرسي بعدما أجرى الفريق بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، آخر جلسة تدريبية قبل الكلاسيكو على ملاعب جامعة إيلينوي في شيكاغو.وبعد انضمام البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، وإيدير ميليتاو لمعسكر الفريق، استهل ريال مدريد مبارياته التحضيرية للموسم الجديد بهزيمة 0-1 أمام ميلان في شيكاغو.واستعدادا للقاء الكلاسيكو، اختبر أنشيلوتي الجمعة تشكيلا يضم تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ولوكاس فاسكيز وإدير ميليتاو والألماني أنطونيو روديجر وفران جارسيا في الدفاع، وداني سيبايوس والكرواتي لوكا مودريتش والتركي أردا جولر في خط الوسط، وإبراهيم دياز وإندريك ورودريجو في خط الهجوم.من جانبه، تدرب برشلونة تحت إمرة الألماني هانزي فليك مساء الجمعة في أنابوليس (ميريلاند) وسيسافر إلى نيوجيرسي اليوم السبت.