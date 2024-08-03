السوداني يؤكد أهمية العمل بنسق واحد ونبذ التهميش في كركوك

2024-08-03 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يومالسبت، دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك، فيما أكد أهمية العمل في نسق واحد ونبذالتهميش.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مكتبه ببغداد، أعضاءمجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفي لقاء منفصل وحزب الاتحادالوطني الكردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي، وذلك ضمن متابعته لتفاهماتالقوى الوطنية في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة محلية لمحافظة كركوك، وفقبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، بحسب البيان، أهمية مواصلة الجهود، وتغليبمصلحة كركوك فوق أي اعتبار، لاسيما وأنها بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محليةمتناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي،وتطوير عمل الأجهزة الحكومية فيها.

وجدد رئيس الوزراء، دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك،مؤكداً أهمية العمل في نسق واحد ونبذ التهميش، من أجل المضي في تنفيذ الخططالتنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخيبين جميع مكوناتها، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في ربوعها.