السوداني يستقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكونين الكردي والمسيحي

2024-08-03 18:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي لقاء منفصل آخر، التقى بأعضاء مجلس المحافظة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى عضو مجلس المحافظة من المكون المسيحي. تأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة السيد السوداني لتفاهمات القوى الوطنية بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة محلية في كركوك.





أكد السيد السوداني على أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في تحسين الخدمات وتطوير الوضع الاقتصادي، وتعزيز عمل الأجهزة الحكومية.





كما جدد السيد السوداني دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك، مشدداً على أهمية العمل بتناغم ونبذ التهميش، من أجل تنفيذ الخطط التنموية التي تساهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.