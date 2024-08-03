الداخلية تعلن انخفاض نسبة الحرائق في العراق 70% خلال تموز

2024-08-03 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (3 آب 2024)، نجاحها بخفض حرائق شهر تموز بنسبة 70% عن العام الماضي، مبينة أن ذلك يعود الى وعي المواطنين والإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية الدفاع المدني نجحت في خفض نسبة حوادث الحريق المسجلة في عموم المحافظات العراقية بنسبة 70% في شهر تموز لعام 2024 حيث بلغت (938) فقط، في حين بلغت الحوادث المسجلة لعام 2023 من نفس الشهر (2907)".

وأضاف أن "شهر تموز يعد الاعلى من بين شهور السنة بإعداد الحرائق المسجلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وازدياد فرص مسبباتها"، مبيناً أن "انخفاض نسبة الحوادث المسجلة خلال عام 2024 يعود الى وعي المواطن بالدرجة الأولى، فضلاً عن الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لإجراء السلامة ومتطلبات الدفاع المدني ومنها رفع التجاوزات التي تعد من أهم أسباب ازدياد معدلات الحرائق خلال السنوات السابقة".