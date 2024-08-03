وارن بافت يبيع نحو نصف حصته بآبل

2024-08-03 18:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

خفض الملياردير الأميركي وارن بافت نحو نصف حصته في شركة آبل عبر شركته Berkshire Hathaway، في خطوة مفاجئة ووسط مكاسب كبيرة لسهم صانعة الآيفون. ووفقاً لإفصاح لشركة حكيم أوماها، وصلت حصتها في شركة آبل عند 84.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بما يشير إلى أن بافت خفض حيازته في الشركة بحوالي 49.4. وكان بافت قد خفض حصة شركته في آبل بنحو 13 في الربع الأول من 2024، وألمح بافت في الاجتماع السنوي لمساهمي Berkshire Hathaway في مايو أيار أن هناك أسباب ضريبية وراء هذه الخطوة. وقال بافت إن بيع جزء صغير من حصته في آبل سيفيد مساهمي شركته على المدى الطويل إذا تمت زيادة الضريبة على رأس المال في المستقبل من قبل الحكومة الأميركية التي ترغب في سد العجز المالي المتصاعد. لكن حجم هذا البيع يشير إلى خطوة أكبر من مجرد خفض الضرائب. وبعد خسائر تكبدها سهم آبل في الربع الأول وسط مخاوف تخلفها عن اللحاق بركب الشركات الكبرى في تطوير الذكاء الاصطناعي، قفز سهم الشركة 23 في الربع الثاني محققاً مستويات قياسية. وكانت المرة الأولى التي بدأ فيها بافت الاستثمار في شركة Apple عام 2016، واتجه بعد ذلك إلى تكثيف استثماراته في الشركة، وأنفق عشرات المليارات من الدولارات لشراء أسهم في الشركة. كما بدأ بافت مؤخراً تقليص حصته في ثاني أكبر حيازاته وهو Bank of America إذ باع ما قيمته 3.8 مليار دولار على مدار 12 جلسة متتالية. اقرأ أيضاً: الأرباح التشغيلية لـBerkshire Hathaway تقفز 39 بالربع الأول والسيولة النقدية عند 189 مليار دولار 277 مليار دولار سيولة نقدية في الوقت نفسه، وصلت السيولة النقدية لدى Berkshire عند 277 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مقابل 189 مليار دولار بالربع الأول. وفيما يتعلق بالأداء المالي، ارتفعت الأرباح التشغيلية 15 إلى 11.6 مليار دولار أو 8.073 للسهم من الفئة إيه خلال الربع الثاني، ومقابل 10.04 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام. هذا وتراجع صافي الربح بنسبة 15 إلى 30.34 مليار دولار مقارنة بـ35.91 مليار دولار في فترة المقارنة.