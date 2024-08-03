خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار

2024-08-03 18:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جاء العراق في المرتبة الثانية بعد روسيا باستيراد الفواكه التركية خلال النصف الاول من العام 2024. وقال رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في البحر الأبيض المتوسط، فرحات جوروز، في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، إن العراق قد أصبح ثاني أكبر مستورد للفواكه من تركيا بعد روسيا خلال النصف الأول من عام 2024. وأضاف جوروز، إن صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة تستحوذ عليها بشكل رئيسي دول رابطة الدول المستقلة، الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق الأوسط. وأوضح أن أكبر أسواق الصادرات التركية في الأشهر الستة الأولى من العام كانت روسيا والعراق وألمانيا، حيث تم تصدير 436.6 مليون دولار إلى روسيا، و199.8 مليون دولار إلى العراق، و170.5 مليون دولار إلى ألمانيا. وأشار إلى أن العراق سجل أكبر زيادة في حجم الصادرات بنسبة 303 من كانون الثاني إلى حزيران 2024، يليه سوريا بزيادة قدرها 98 وقيمة 20 مليون دولار، وجورجيا بزيادة قدرها 85 وقيمة 26 مليون دولار.