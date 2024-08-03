خلافا للارقام التفصيلية.. كردستان تنفي وجود منافذ غير رسمية وتدعو الجهات الرقابية للتحقق

2024-08-03 19:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

رد مدير عام كمارك كردستان سامان عبد الرحمن، اليوم السبت (3 آب 2024)، على الاتهامات التي توجه لمنافذ الإقليم بتهريب الممنوعات ووجود منافذ غير رسمية، مبيناً أن الابواب مفتوحة امام اللجانة الرقابية للتحقق من ذلك.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "مديريته لن ترد على الاتهامات السياسية، وابوابها مفتوحة أمام أي لجنة رقابية، وهناك زيارات دائمة لوفود من الحكومة الاتحادية إلى جميع منافذ الإقليم".

وأضاف أنه "لا توجد منافذ غير رسمية في الإقليم، ولا يوجد تهريب لمواد ممنوعة إطلاقا، وكل هذه التهم غير صحيحة إطلاقا".

وأشار إلى أن "جميع عائدات المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تذهب إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم، وتدخل ضمن الموازنة".

وتبلغ الايرادات غير النفطية من بينها اجور الكمارك، في اقليم كردستان، أكثر من 300 مليار دينار شهريا، بحسب حكومة الاقليم، يتم الاستفادة منها بجمعها مع الـ600 مليار دينار التي تأتي من بغداد شهريًا، لغرض توزيع الرواتب البالغة اكثر من 900 مليار دينار شهريًا.

وتشير البيانات الى وجود اكثر من 30 منفذا في كردستان، من بينها 13 منفذا رسميا، 6 منافذ فقط معترف بها رسميا من قبل بغداد، و 7 منافذ معترف بها فقط من حكومة الاقليم، فيما يوجد قرابة 20 معبرا اخر "غير شرعي" وغير مسيطر عليها حتى من قبل حكومة الاقليم وينشط فيها التهريب.