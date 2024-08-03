2024-08-03 19:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يومالسبت، مراسم رسمية لإحياء الذكرى العاشرة للابادة الجماعية التي تعرض لهاالايزيديون، وذلك بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وتضمنت جلسة خاصة للناجينمن جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وبرزت خلال الجلسة، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، شهادةمؤثرة لسيدة تدعى "داية شمي"، التي أشادت بجهود الرئيس بارزاني في إنقاذوإعادة 10 فتيات وعرائس من عائلتها إلى ديارهن.

وكشفت شمي، خلال حديثها، عن مأساة شخصية مروعة حيث فقدت33 فرداً من عائلتها بين شهيد ومخطوف إثر اجتياح داعش لمناطق سنجار عام 2014.

وفي تفاصيل مؤلمة، روت داية شمي، قصصاً مأساوية عن بناتهااللواتي فضلن الانتحار على الاستعباد، بالقول: جاءتني إحدى بناتي قائلة "يا أماهلقد باعوني لأمير داعش وأنا لا أريد الذهاب أريد الانتحار" حاولت تهدئتهالكنها أصرت، وبعد أيام عندما أخذوها إلى بعاج وألبسوها فستان الزفاف قطعت شريانيدها وفارقت الحياة".

وأضافت والحزن يأكل وجهها: "بعدها سمعت أن ابنتي الأخرىجيهان انتحرت أيضاً، فقلت حينها: الحمد لله على كل شيء".

وفي ختام حديثها، ناشدت داية شمي، الحكومة الاتحاديةوحكومة الإقليم "تكثيف الجهود للبحث عن المخطوفين الآخرين الذين ما زالوا فيقبضة تنظيم داعش".