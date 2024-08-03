2024-08-03 19:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع 8 أشخاص بحريق وحادث سير مروّع وقعا في مدينتي بغداد ونينوى.

وقال مصدر أمني في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "أم و3 من وأطفالها لقوا حتفهم داخل منزلهم ضمن منطقة حي الاعلام جنوبي بغداد".

واوضح ان "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".

وفي السياق، قال مصدر طبي في نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروّع وقع على طريق ربيعة أودى بحياة 4 اشخاص من عائلة واحدة".